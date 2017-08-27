В центре Киева у здания кабинета министров прогремел взрыв. ВИДЕО

Неизвестный предмет взорвался на улице Грушевского в центре Киева в день празднования независимости Украины, два человека пострадали, сообщила пресс-служба столичной полиции.

"В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники", — говорится в сообщении на сайте полиции города.

В качестве основной версии взрыва правоохранители рассматривают хулиганство, заявили в Службе безопасности Украины, пишет

РИА Новости

По данным издания Hromadske.ua, взрыв произошел на участке улицы Грушевского между стадионом Динамо и зданием кабмина. Недалеко от этого места расположена открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставка военной техники.



Как рассказал на своей странице в Facebook очевидец Андрей Бурбела, взрыв произошел примерно через час после завершения праздничного парада. По его словам, взорвалось "что-то похожее на гранату". Он утверждает, что при этом пострадали две женщины, движение на улице перекрыто.



