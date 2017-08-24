Постпред РФ при ООН прокомментировал идеи о выводе войск из Приднестровья

Россия считает недружественным шагом со стороны Молдовы вынесение на Генеральную Ассамблею ООН вопроса о выводе российских военных из Приднестровья, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее постпред Молдовы при ООН Виктор Морару направил в секретариат организации письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о выводе из страны иностранных военных.

"Это не очень дружественное и достаточно неожиданное решение. С нами по этому поводу не связывались, нас не предупредили, мы просто увидели распространенное письмо", — сказал Небензя журналистам в среду.

Такая инициатива, по словам постпреда РФ, "не будет способствовать мирному процессу, который был давно учрежден в формате 5+2 (с участием Молдовы и непризнанной ПМР как сторон конфликта, России, Украины, ОБСЕ как посредников, Евросоюза и США как наблюдателей – ред.)".

"Мы, конечно, это открыто скажем нашим молдавским коллегам", — отметил Небензя.

Ранее президент РМ Игорь Додон в ответ на решение правительства попросить рассмотреть на Генассамблее ООН вопрос о выводе из страны иностранных войск заявил, что это "пустой пиар-ход" и "пускание пыли в глаза".

Небензя, в свою очередь, предположил, что данная инициатива правительства страны стала "отражением расхождений между исполнительной и президентской властью в Молдавии".

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.