Вывод российских миротворцев из Приднестровья будет означать начало войны в регионе. Об этом «Известиям» заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
«Мир на нашей земле обеспечивают миротворческие силы, прежде всего — Российской Федерации. И если убрать миротворцев, будет война. По решению Конституционного суда Молдовы, эти земли признаются оккупированными. А значит, можно применить военную силу. Тирасполь выступает за сохранение миротворцев. Эта тема для нас необсуждаемая», — сказал Красносельский.
Его слова стали ответом на обращение правительства Молдовы в ООН с просьбой обсудить «полный вывод» российских миротворцев из Приднестровья.
Однако не все в молдавском правительстве поддерживают данную идею.
«Все эти попытки явно инициированы силами, которые руками нынешнего молдавского руководства пытаются создать проблемы для России. Но они не понимают, что это станет проблемой для молдавского народа. Подобного рода предложения абсолютно контрпродуктивны», — заявил депутат парламента Молдовы от Партии социалистов Владимир Цуркан.
Политик подчеркнул, что подобные действия руководства Молдовы — лишь провокация и попытка угодить западным партнерам.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW