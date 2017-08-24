Во Франции нашли бутылку с запиской, которая два года плыла из Майами

Бутылку с запиской, кинутую в море между Майами и Багамами два года назад, обнаружили во французской Нормандии, передает в четверг портал France Info.

Отправителем записки была девочка из Флориды по имени Саммер (Summer). Когда она запускала в море бутылку, ей было семь лет.

"Я не думала, что она может доплыть куда-то", — приводит издание слова Саммер. Родители ребенка назвали событие "невероятным".

Обнаружить бутылку с запиской на французском пляже посчастливилось женщине, отдыхавшей в кемпинге Bel Sito в департаменте Манш на северо-западе Франции, пишет РИА Новости

"Если вы получите эту записку, знайте — меня зовут Саммер, моя фамилия — Смит и я учусь во втором классе в школе Сент-Томас", — говорилось в записке. Девочка написала также телефон и почтовый адрес своей мамы.

В бутылке содержалась также вторая записка, оставленная няней Саммер — Александрой. Именно с ней сначала связались обнаружившие бутылку люди.

Владельцы кемпинга на своей странице в сети Facebook предложили родителям Саммер следующим летом бесплатно погостить неделю в одном из их домиков.

"Мы находимся рядом с пляжами, где происходила высадка союзных войск (в 1944 году — ред.), американским кладбищем и нормандскими мемориалами — заветными местами, поскольку здесь были тысячи американских солдат, прибывших освобождать Францию во время Второй мировой. Подумайте об этом! Остаемся на связи", — написали они, снабдив пост смайликами, сердечками и флагами Франции и США.







