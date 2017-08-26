Молдавские СМИ могут получить гранты на развитие

Гранты от 5 до 15 тысяч долларов могут получить СМИ Молдовы в рамках программы по поддержке демократии, инклюзивности и прозрачности в стране.

Как сообщили «ИНФОТАГ» ее организаторы, гранты предоставит Центр независимой журналистики (ЦНЖ) совместно с организацией Internews в Молдове.



«В конкурсе грантов могут участвовать СМИ Молдовы, неправительственные организации, блогеры, активисты и физические лица, соблюдающие этические стандарты и независимую редакционную политику».



«Участвовать можно и в команде. Цель конкурса - поддержать молдавские СММ финансово и консультативно для улучшения их деятельности и участия в развитии демократии в Молдове. Гранты предназначены для расширения сферы деятельности СМИ и привлечения новой аудитории», - сообщила координатор программ ЦНЖ Ольга Лановая.



По ее словам, «для участия в конкурсе необходимо представить бизнес-план на румынском или русском языках».



«Проекты кандидатов должны быть направлены на создание мобильных приложений, on-line изданий или ярких лент новостей в социальных сетях, освещение актуальных тем интерактивными методами, продвигая ответственность и гражданское участие. Жюри оценит творческий подход, актуальность проекта, использование инноваций и направленность на сельских жителей и нацменьшинства», - сказала она.



Заявки для участия в конкурсе принимаются до 11 сентября, грант получит каждый участник, а сумма зависит от проекта, который должен быть реализован в течение года.



Программа «СМИ в поддержку демократии, инклюзивности и прозрачности в Молдове» запущена в мае 2017 г. ЦНЖ и Internews для оказания помощи СМИ. Программа рассчитана на пять лет и реализуется при поддержке USAID.