Лауреатами Национальной премии Молдовы 2017 станут 11 человек

Лауреатами Национальной премии Молдовы 2017 г. станут 11 человек. Такое решение приняло накануне правительство, утвердив список тех, кто получит премии по 100 тыс. леев в День независимости РМ 27 августа.

Как сообщает «ИНФОТАГ», в области науки лауреатами названы доктор хабилитат в области филологии, профессор Драгош Викол за исследования в области культуры; доктор хабилитат медицинских наук, профессор Георге Бачиу за личный вклад в развитие Национальной службы судебной медицины и публицистическую деятельность в историко-медицинской области.

Доктор хабилитат в области экономики, профессор Думитру Пармакли; доктор хабилитат в области экономики, профессор Александру Стратан за цикл исследований в области развития потенциала и повышения экономической эффективности сельского хозяйства; доктор хабилитат в области истории, профессор Георге Постикэ за фундаментальные научные исследования по средневековой цивилизации и разработку теоретических и прикладных исследований по защите и валоризации национального культурного наследия.



В сфере культуры и искусства премии получат писатель, переводчик Теодор Кирияк за литературную работу и пропаганду национального наследия; композитор Леон Штирбу; автор-исполнитель Юрие Садовник; актер и режиссер театра Александру Козуб за оригинальность поставленных спектаклей, продвижение национального театрального искусства за рубежом; режиссер и сценарист Игорь Кобылянски за вклад в развитие молдавского кино.



В области спорта премию получит олимпийская чемпионка 1980 г. Лариса Попова за продвижение в РМ Олимпийского движения.