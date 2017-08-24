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Молдова и Армения активизируют двустороннее сотрудничество
// фото: МОЛДПРЕС
16:24, 24 Aug 2017
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Перспективы развития молдавско-армянского партнерства и возможности активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами обсуждались сегодня на встрече премьер-министра Павла Филипа с послом Армении в нашей стране Дживаном Мовсисяном.

В ходе дискуссий премьер-министр отметил тенденцию развития двусторонних отношений по восходящей, подчеркнув, что открытие посольства Армении в РМ будет способствовать дальнейшему развитию политического диалога и активизации сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Премьер также подчеркнул важность повышения эффективности  сотрудничества в рамках «Восточного партнерства» и инициирования дискуссий  на платформе смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с целью освоения существующего в этом сегменте потенциала, пишет МОЛДПРЕС.

Председатель правительства выразил свою открытость в отношении активизации двусторонних экономических отношений, отметив меры, предпринятые правительством для улучшения бизнес-среды, в том числе: упрощение процедур отчетности, сокращение числа разрешительных документов и структур с функциями контроля.

«Нам удалось многое изменить в плане создания  привлекательных условий для развития бизнеса в нашей стране, и мы приглашаем армянские компании инвестировать в Республику Молдова», - сказал Павел Филип.

В свою очередь, посол Армении Дживан Мовсисян поддержал расширение взаимодействия деловых кругов  обеих стран, подтвердив интерес своей страны к продвижению совместных инвестиционных проектов и организации молдавско-армянского бизнес-форума.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможность использования Джурджулештского порта для увеличения объема перевозимых товаров, а также для открытия авиасообщения Кишинэу-Ереван-Кишинэу в целях развития туризма между двумя государствами. Официальные лица также обсудили вопросы, касающиеся армянской диаспоры в Республике Молдова, подчеркнув ее вклад в реконструкцию усадьбы Манук-Бея и укрепление двусторонних культурных отношений.




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