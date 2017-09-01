Социально -уязвимые семьи получат материальную помощь на обучение

Несколько социально уязвимых семей получат единые материальные пособия на обучение по случаю начала нового учебного года. В связи с этим, будут выделены 10 млн. леев из источников Республиканского фонда социальной поддержки населения, который является составной частью государственного бюджета.

Пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты объявила, что финансовые средства будут предоставляться через местные фонды социальной поддержки населения, которые определят категории бенефициаров и размер этих пособий, в соответствии с решениями административного совета.

Как передает МОЛДПРЕС, установление бенефициаров среди детей школьного возраста из социально-уязвимых семей будет осуществляться совместно с местными учебными заведениями и общественными комиссиями для оценки необходимости предоставления материальной помощи при муниципалитетах.

В мун. Кишинэу, единое пособие, в размере 700 леев, будет предоставлено 8 000 детям, из средств муниципального Фонда социальной поддержки населения Кишинэу. В общей сложности будут использованы около 15,6 млн. леев.

В прошлом году около 30 тысяч детей из неблагополучных семей воспользовались материальной помощью на сумму более 15,5 млн. леев.

Бенефициары материальной помощи мун. Кишинэу получат деньги в филиалах «Moldindconbank», а из других населенных пунктов страны – в ГП «Poşta Moldovei».