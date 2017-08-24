На Рышкановке двое мужчин избили парня в магазине

Столичная полиция разыскивает двоих мужчин, которые избили 26-летнего молодого человека в одном из коммерческих центров на Рышкановке.

Молодой человек обратился в полицию с заявлением о том, что на него напали двое неизвестных. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По словам жертвы, нападавшие избили его из-за конфликта, который возник между ними в коммерческом центре.

Полиция просит граждан, которые узнали нападавших мужчин, позвонить по номеру 0 696 76 136. Конфиденциальность гарантируется.