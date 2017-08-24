Берлинских школьников оградили стеной от проституток

Французская школа в Берлине потратила почти 57 тысяч евро на возведение полутораметрового забора вокруг учебного заведения. Стена призвана оградить учащихся от толп проституток.

Официально проституция в Германии разрешена с 2002 года. Большинство девушек работают в борделях, но некоторые предпочитают искать клиентов на улицах.

Как пишет Berliner Zeitung, многие девушки, работающие в районе Курфюрстенштрассе, приехали из Восточной Европы. Чтобы не платить за комнаты, они предпочитают обслуживать клиентов прямо «на месте» — в подъездах, кустах, на парковках в автомобилях. Местные жители жалуются в администрацию района, что ежедневно находят на Курфюрстенштрассе шприцы, мусор и даже фекалии.

В начале августа глава берлинского района Митте Стефан фон Дассель (Stephan von Dassel), в котором расположена улица Курфюрстенштрассе, в очередной раз предложил на федеральном уровне запретить проституцию в центре немецких городов, сообщает lenta.ru.