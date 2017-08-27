Раскрыта дата презентации новых смартфонов Google

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал в своём "твиттере" информацию о грядущей презентации смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL, а также раскрыл некоторые их характеристики.

По данным осведомлённого источника, устройства будут представлены 5 октября 2017 года. Кроме того, сообщается, что второе поколение смартфонов Google будет работать под управлением ещё не анонсированного процессора Qualcomm Snadragon 836.

Согласно ранним утечкам, Pixel 2 получит 4,97-дюймовый дисплей Full HD, 4 Гбайт оперативной памяти и внутреннее хранилище на 64 Гбайт. В свою очередь, старшая модель будет оборудована 5,99-дюймовым OLED-экраном с разрешением Quad HD, а также сможет похвастать оперативной памятью объёмом 4 Гбайт и внутренним хранилищем на 128 Гбайт, пишет life.ru.