На Земле может произойти глобальная газовая катастрофа

Учёные-климатологи считают, что глобальное потепление может высвободить огромные запасы метана из резервуаров под арктическими льдами, таяние которых приведёт к небывалой по своим масштабам экологической катастрофе.

Палеоклиматологи из Университета штата Орегон считают, что уровень естественного выброса метана может увеличиться в десятки тысяч раз, а последствия такого явления трудно просчитать даже теоретически.

Антропогенные выбросы метана в этом случае не стоит брать в расчёт даже примерно. Источники выброса метана, будь то добыча полезных ископаемых или любая другая промышленная деятельность, хоть и являются одним из факторов, влияющих на глобальное потепление, однако масштабная утечка природного газа может нанести человечеству критический ущерб, пишет life.ru