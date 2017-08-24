МИДЕИ прокомментировало требование вывода российских войск из Приднестровья

Министерство иностранных дел, прокомментировало шумиху в прессе по поводу предложения обсудить вывод российских войск из Приднестровья. В МИДЕИ отметили, что Кишинёв просит вывести с левого берега Днестра не миротворческие войска, а военных, которые находятся там незаконно.

В обращении постпреда нашей страны в ООН речь идет о выводе оперативной группы войск, незаконно дислоцированной в ПМР. Это часть 14-й армии, оставленная для охраны складов боеприпасов в Колбасне.

Напомним, что накануне Молдова направила в ООН обращение с просьбой включить вопрос о выводе российских войск с территории нашей страны в повестку 72-ой сессии Генассамблеи. Она откроется 12 сентября. В конце июля парламент Молдовы утвердил Декларацию с требованием вывода российского военного контингента из Приднестровья.





