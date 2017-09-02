Дождевые леса Амазонии станут местом добычи полезных ископаемых

Правительство Бразилии открыло заповедник, охраняющий дождевые леса, для добычи золота и других полезных ископаемых.

В 1984 году в штатах Амапа и Пара, лежащих на севере Бразилии, была создана природоохранная область общей площадью свыше 4,6 млн га. Эта территория считается «легкими планеты»: здесь растут дождевые леса Амазонии. Но эта земля также богата залежами золота и других минералов.

«В целях поддержания экономики страны» 30% заповедной зоны отдается под разработку месторождений. Участок, который вскоре лишится дождевых лесов, по размеру сопоставим с площадью Дании.

Решение вызвало шквал протестов со стороны защитников природы: обезлесивание серьезно нарушит экосистему и приведет к гибели всех живых организмов, связанных с деревьями. Отразится вырубка гигантских лесных массивов и на состоянии атмосферы всей Земли.

О катастрофических последствиях также предупреждают этнографы. На территории природоохранной зоны в изоляции живет несколько местных племен, которые продолжают поддерживать традиционный уклад. Блага цивилизации им не нужны, и, оставшись без привычной среды, они просто погибнут.