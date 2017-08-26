Ежегодно число больных сахарным диабетом в Молдове увеличивается на десять тысяч

Число больных сахарным диабетом в нашей стране ежегодно увеличивается на десять тысяч. Люди слишком поздно обращаются к врачу. Сейчас этим недугом страдают около ста тысяч граждан. Для предупреждения этого заболевания для улучшения ситуации семейных врачей и медсестер научили эффективному общению с пациентами. Проект финансировало чешское посольство.

В рамках проекта обучение прошли 84 врача, которые в свою очередь подготовили 300-семейных врачей и более 500 медсестёр.

"Сложнее всего общаться с пациентом, объяснять ему, что такое диабет, и как с ним жить, учитывая особый образ жизни", - сказала директор ассоциации Homecare Тамара Адашан.

Запущенный в 2013 проект обошёлся в полмиллиона евро.

Врачам вручили по 100 глюкометров для определения концентрации глюкозы в крови.

"Перемены есть. Наши пациенты теперь ведут ежедневный учет, описывают в дневниках меню и показатели сахар в крови", - сообщила семейный врач Центра здоровья, Бричаны Эльвира Круду.

Специалисты говорят, что больным сахарным диабетом необходимо ежемесячно выдавать бесплатные тесты на уровень сахара.

"Отсутствие национального регистра всех пациентов с сахарным диабетом - это большая проблема. Есть также острая необходимость в технико-экономическом обосновании в этой сфере, в выявлении серьёзных проблем", - заявила глава Ассоциации медработников и фармацевтов Луминица Сувейкэ.

В следующем году в рамках проекта обучение проведут среди социальных работников.







