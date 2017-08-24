Художник в США дорисовал поддельные тени реальным предметам

Художник Деймон Беланджер нарисовал 20 поддельных теней в центре города Редвуд-Сити, штат Калифорния, чтобы развлечь прохожих и привлечь больше творчества в этот район.

Для своих работ Беланжер создает дома специальные трафареты, которые позже закрашивает краской на тротуаре. Темно-серый оттенок краски создает иллюзию тени, которая гармонично сочетается с окружающими предметами и становится заметна только самым внимательным прохожим.

Для своих работ художник использует обычные уличные объекты. Так, парковки для велосипедов превращаются в цветы и роботов, а заборы и скамейки начинают отбрасывать причудливые тени животных и монстров.

Ассоциация по благоустройству города пожертвовала на эту программу $30 000, надеясь, что работы Беланджера подтолкнут других художников к реализации собственных фантазий в этом районе, пишет moya-planeta.ru.