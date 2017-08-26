За полгода в больницу с отравлениями попали почти полторы тысячи человек

Почти полторы тысячи человек попали в больницу в первые полгода с отравлением. В 450 случаях пациентами были дети. Таковы данные Национального центра общественного здоровья. Из общего числа отравлений, 330 - алкогольные.

"У подростков чаще случаются алкогольные отравления, пьют с друзьями, из-за проблем в семье, неуспеваемости в школе", - сказала глава управления НЦОЗ Татьяна Манчева.

За полгода зарегистрировали 450 медикаментозных отравлений. Почти 240 человек отравились газом, ещё около 70 - пестицидами. А 20 человек скончались в результате отравления токсическими веществами.







