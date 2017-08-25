Пять человек доставлены в больницу в результате аварии на трассе Кишинёв-Леушены

Пять человек, в том числе три подростка, пострадали в результате ДТП на трассе Кишинёв-Леушены. Их доставили в больницу. У всех пострадавших диагностировали лёгкие травмы.

Водитель машины, в которой находились несовершеннолетние, выехал на обгон, но не справился с управлением и столкнулся лоб в лоб с другим авто. Обе машины не подлежат восстановлению.

Виновному в аварии грозит до 1500 леев штрафа и шесть штрафных пунктов.







