Урожай винограда в этом году будет больше

В этом году урожай винограда будет больше, а качество вина - лучше. Об этом говорят аграрии, которые неделю назад приступили к сбору урожая. Некоторые уже успели даже изготовить и попробовать первый муст.

У Василия Брэеску из села Костешты Яловенского района 45 соток участка засажено виноградом.



"Это Бианка - итальянский сорт. Его недавно начали выращивать в нашей стране, примерно пять лет назад. Такой сорт выращивают всего пять человек", - сказал житель села Костешты Василий Брэеску.

Виноград созрел и аграрий приступил к сбору урожая.

Помогает Василию и его сват Альберт Барлоу, который приехал погостить к родственникам из США. Мужчина признаётся, что ему понравились молдавские традиции и обычаи.

"Здесь очень красиво, всё зеленое. Мне нравится молдавское вино, а молодое вино - самое вкусное", - отметил сват Василия Брэеску Альберт Барлоу.

Из-за жары в этом году виноград поспел раньше обычного.

"Собираем, потом давим и делаем вино. Всё по порядку", - сказала дочь агрария Мария Брэеску.

"У нас есть 400 килограмм продукта, из которого будем делать вино. Получится примерно 280 литров чистого напитка".

"В этом году вино очень вкусное. Вкус - хороший, цвет - красивый. Будем здоровы!", - добавил житель села Костешты Василий Брэеску.







