"Мало того, что уголовное преследования начали до совершения незаконных действий, к тому же отстранили адвокатов, и прочие, и прочие нарушения. В какой-то момент это дело будет переполнено незаконными действиями. Скорее всего, надо будет обратиться в ЕСПЧ", - сказал мэр столицы Дорин Киртоакэ.

Адвокатов Дорина Киртоакэ Татьяну Йову и Георгия Маликэ суд отстранил ещё в начале июля.

"Адвокаты своими действиями затягивают рассмотрение и уголовного дела", - отметил прокурор Дмитрий Робу.

Дорина Киртоакэ задержали 25 мая нынешнего года по делу о платных парковках. Он находится под домашним арестом. Его обвиняют в злоупотреблении властью и превышении полномочий. Отстраненному мэру грозит до семи лет лишения свободы, своей вины Киртоакэ не признает.