Началось тестирование онлайн-платформы, которую будут использовать для госзакупок

Руководителям 70 государственных и частных компаний объяснили, как будет работать онлайн-платформа MTender, которую со следующего года планируется использовать для госзакупок. Финансирует внедрение платформы Европейский банк реконструкции и развития. Сейчас систему тестируют.

Платформа сократит затраты при госзакупках и обеспечит их прозрачность. Кроме того, у частных фирм появится больше возможностей заключить контракты с государством.

По словам министра финансов Октавиана Армашу, платформа выгодна как властям, так и предпринимателям. Государство сможет закупать качественные товары по лучшим ценам, а бизнесменам будет обеспечена конкуренция.

Глава Ассоциации деловых людей Молдовы Александр Балтаг утверждает, что предприниматели будут больше доверять электронной системе госзакупок, которая убедит их участвовать в тендерах.







