Фильмы 20 века будут показывать в кинотеатре под открытым небом

Двор Национального музея археологии и истории превратился минувшим вечером в кинотеатр под открытым небом. Посмотреть картину прошлого столетия собрались десятки человек. Организовала показ одна из благотворительных ассоциаций.

Начался сеанс в полдевятого вечера. Посмотреть картину "Зуд седьмого неба" режиссёра Билли Уайлдера собрались 50 зрителей.

Показывать кино под открытым небом будут до девятого сентября. Зрителям представят девять картин 20-60 годов 20 века.

"Цель мероприятия - собрать людей семьями, друзьями. Чтобы они отдохнули после трудового дня. Сеансы будут проходить по четвергам, пятницам и субботам", - сказала организатор мероприятия Вероника Паскару.

Входной билет стоит 20 леев. В прошлом году мероприятие организовали с целью сбора средств для одного из домов престарелых.





