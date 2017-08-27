Выселение мигрантов в Риме закончилось стычками с полицией

В Риме в четверг, 24 августа, произошли столкновения мигрантов с полицией. Около 100 выходцев из Эритреи закидывали полицейских бутылками, камнями и газовыми баллонами, когда те пытались выселить их из общежития на площади Независимости в центре города. В результате два человека были задержаны, причем один - во время интервью итальянскому телеканалу.

Полиция применила водометы и резиновые дубинки, чтобы разогнать толпу. Общественная организация "Врачи без границ" сообщила о 13 пострадавших, большинство из которых были женщинами.

По данным агентства Ansa, в общежитии в последние годы нелегально проживали более 400 беженцев и соискателей убежища. Представитель властей Рима заявил, что на мигрантов оказывали негативное влияние левые активисты, убеждая их не принимать альтернативные предложения о расселении от городской администрации, пишет korrespondent.net

Мигранты стихийно захватили бывшее офисное здание на площади Независимости в октябре 2013 года, а спустя два года суд вынес постановление о его освобождении. В прошедшие выходные власти начали выселять мигрантов, многие из которых теперь обосновались на площади у вокзала Термини.