Польша заявила о своем праве на репарации от Германии

Польша обладает правом требовать с Германии репараций за ущерб, который был нанесен республике в ходе Второй мировой войны. Об этом заявила премьер-министр Беата Шидло, передает РИА Новости.

Политик отметила, что репарации являются "напоминанием о справедливости о том, что Польше принадлежит". "Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен", – заявила Шидло. При этом польский премьер призвала всех критиков этой идеи "посмотреть на историю и вспомнить, что было на польской земле во время войны", сообщает korrespondent.net

Комментарии

Другие новости