Взрыв в Киеве: в Нацгвардии Украины рассказали подробности

В Национальной гвардии рассказали подробности вчерашнего взрыва в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на 25-ю отдельную бригаду НГУ, бойцы которой находились поблизости в момент инцидента.

"После окончания службы по охране общественного порядка возле Администрации президента мы выехали на автобусе в пункт постоянной дислокации. Двигаясь по в улице Грушевского в направлении Европейской площади, проезжая Кабинет министров Украины примерно в 15-20 метрах впереди от нас на холме по правой стороне раздался взрыв и я увидел клуб дыма высотой около полутора метра. Рядом на обочине в этот момент находились гражданские люди. Женщина сразу упала, потом мужчина упал на колени. С ними также шла девушка, которая не пострадала", - говорится в сообщении.

По сообщению бойцов Нацгвардии, в этот момент вокруг не было никаких подозрительных лиц. "Подозрительных лиц мы не видели. Остановились и бросились к пострадавшим. У женщины и мужчины были многочисленные иссечения головы. Мы сразу наложили им повязки. Все делалось мгновенно, нам срочно надо было остановить кровотечение. Держали голову женщины и постоянно с ней говорили, чтобы не потерять контакт. Они с мужем были в сознании", - рассказали в ведомстве.

После этого военные Нацгвардии выставили окружение вокруг места взрыва, а также вызвали медиков и полицию.

Как сообщалось, от взрыва пострадали родственники Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева - его жена, теща и бывший участник АТО, сообщает korrespondent.net