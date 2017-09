Впервые обнаружены экзокометы

Американские астрономы обнаружили первых кандидатов на экзокометы — находящиеся вне Солнечной системы кометы. Соответствующее исследование доступно на сайте arXiv.org, направлено на публикацию в журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о нем сообщает New Scientist.

Потенциальные экзокометы обнаружены вблизи звезд KIC 3542116 и KIC 11084727, находящихся примерно в 800 световых годах от Солнца. Объекты обнаружены при помощи космического телескопа Kepler, который позволяет обнаружить экзопланеты транзитным методом (по изменению светимости звезды при прохождении по ее диску планеты). Как правило, если по диску звезды проходит планета, график изменения светимости имеет симметричный вид. В случае KIC 3542116 и KIC 11084727 зависимость имела асимметричную форму, что ученые связывают с облаками газа и пыли от кометных хвостов. Всего ученые допускают наличие вблизи KIC 3542116 от двух до шести комет, число объектов вокруг KIC 11084727 оценить сложнее (наблюдался всего один транзит), вероятно, все они короткопериодичные — полный оборот вокруг светила совершают менее чем за три месяца, пишет lenta.ru.

