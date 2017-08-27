Российские войска опробовали в Сирии новую засекреченную связь

Новый способ организации засекреченной связи опробовали российские войска в Сирии с использованием сетей иностранных операторов, заявил начальник Главного управления связи ВС РФ — заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Халил Арсланов на круглом столе, посвященном опыту применения войск в Сирии.

"В ходе проведения военной операции в Сирии впервые нами апробирован и реализован новый способ организации засекреченной связи с использованием сетей операторов связи иностранных государств", — сказал он.

Командование группировки войск в Сирии вело международные телефонные переговоры с участниками коалиции, а личный состав смог общаться с родственниками, пояснил Арсланов, пишет РИА Новости.

Стационарная сеть связи в Сирии была частично разрушена в результате ведения боевых действий, и ее было невозможно использовать, отметил генерал. "Функционирующая ее часть не удовлетворяла потребностям группировки по пропускной способности, а полевая компонента и вовсе практически отсутствовала", — добавил он.

Основным видом связи в Вооруженных силах Сирии являлась проводная и транкинговая связь — с ее использованием передавалось до 90% объема всех видов информации. Транкинговые системы — радиально-зоновые системы связи, осуществляющие автоматическое распределение каналов связи между абонентами.

"В ходе ведения военных действий большое количество линий проводной связи было выведено из строя по информации военнослужащих-дезертиров, имевших доступ к схемам прокладки кабельных линий, а также в ходе ведения так называемой "тоннельной войны", — сказал Арсланов.

Также, по его словам, большая часть тропосферных и радиорелейных направлений связи была утрачена в результате поражения правительственных войск в Пальмире, провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб.







