В сети появилось видео с автобусом, рухнувшим в море на Кубани

В Интернете появилось видео, на котором упавший в Керченский пролив автобус подняли на поверхность.

Автобус, перевозивший рабочих "Таманьнефтегаза", упал в море с четырехметровой высоты в пятницу утром. Погибли, по последним данным, 16 человек. Еще 24 человека были спасены.

Автобус подняли с помощью крана. Пока что основная версия аварии — нарушение водителем правил дорожного движения, пишет РИА Новости