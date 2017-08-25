Суд индийского города Панчкула признал влиятельного духовного лидера Гармита Рама Рахима Сингха виновным по делу об изнасиловании последовательниц, передает агентство ANI.
Суд вынес обвинительный приговор, мера наказания будет объявлена 28 августа. Рам Рахим взят под стражу полицией Харьяны в здании суда.
В ожидании вердикта сотни тысяч последователей Рама Рахима начали выходить на улицы городов Харьяны. Власти усилили меры безопасности, к обеспечению порядка были привлечены десятки тысяч полицейских, армия также была приведена в готовность на случай беспорядков.
Утром кортеж Рама Рахима из сотни машин отправился из Сирсы в Панчкулу, где во второй половине дня прошло заседание. Сам Рам Рахим обратился к последователям при помощи видеопослания, попросил их сохранять спокойствие.
Рам Рахим обвиняется в изнасиловании по двух эпизодам. Дело против духовного лидера было начато в 2002 году после того, как власти страны и СМИ получили анонимное письмо от последовательницы, которая обвинила его в изнасиловании и сообщила о других таких случаях.
Следователи смогли найти двух последовательниц, которые лично выдвинули аналогичные обвинения. Помимо этого Рам Рахим обвиняется в принуждении к кастрации порядка 400 мужчин под предлогом, что это "сделает их ближе к богу", сообщает РИА Новости
Духовная община "Дера Сача Саудра" была основана в 1948 году и базируется в городе Сирса, штат Харьяна, имея при этом подразделения и последователей, по оценкам СМИ, порядка 50 миллионов в различных регионах Индии и нескольких странах мира.
Гармит Рам Рахим Сингх возглавил общину в 1990 году, но с 2015 года также выпускает собственные фильмы и снимается в них, позиционируя себя как кинематографиста.
За годы своей деятельности Рам Рахим, которого последователи считают "святым", приобрел значительное влияние в стране. Так, в 2015 году издание Indian Express включило его в список наиболее влиятельных людей Индии.
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авторы DW