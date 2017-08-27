В 2016 году теракты унесли жизни 35 тысяч человек

В 2016 году в мире произошло 13,4 тысяч терактов, в которых погибли 34,7 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные отчета по глобальной базе данных терроризма Университета штата Мэриленд в США.

Больше всего, по данным отчета, от терроризма страдают Ближний Восток и Северная Африка. В прошлом году от нападений экстремистов там погибли 19,1 тысяч человек, что составляет 55% от общего числа жертв терактов в мире. Для сравнения: в Западной Европе теракты унесли жизни 238 человек, в Пакистане - наиболее пострадавшей от терактов стране Южной Азии - более 1100 человек.

Более других стран, согласно отчету, от терактов страдает Ирак, где произошли девять из 11-ти самых смертельных атак, за каждую из которых ответственность взяло на себя "Исламское государство", сообщает korrespondent.net

"Рекордное" нападение произошло также в Ираке - террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой грузовик у торгового центра в Багдаде, в результате чего погибли не менее 382 человек.

ИГ является самой смертоносной группировкой 2016 года. На ее боевиках лежит ответственность за более чем 1400 атак, в которых погибли более 11,7 тысяч человек включая нападающих.

В отчете также обращается внимание на то, что несмотря на относительно небольшую долю терактов в Западной Европе, в регионе участились случаи использования автомобилей как инструментов массового убийства, например недавнее нападение в Каталонии.