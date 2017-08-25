Француженка нашла кошку спустя девять лет после пропажи

Француженка из департамента Ивелин в центральной части страны обнаружила свою пропавшую кошку спустя девять лет после ее исчезновения, передает в пятницу газета Parisien.

Белая кошка по имени Калину пропала из дома, где жила ее хозяйка Анн вместе с дочерью Жюльетт в 2008 году.

В середине августа 2017 года в доме Анн раздался телефонный звонок. "Алло, здравствуйте, я ветеринар из департамента Шер, мы нашли вашу кошку неподалеку… Это же вы хозяйка Калину?" — обратился к женщине собеседник.

Вначале она не поняла, о какой кошке идет речь — после исчезновения Калину в доме появилось четыре новых кота. Оказалось, что животное обнаружили в 425 километрах от дома, а установить прежних владельцев ветеринары смогли по клейму.

Женщина поспешила за своей блудной любимицей в Шер. Кошка сразу признала хозяйку и устроилась на ее коленях, а вернувшись домой, стала искать общий язык с новыми питомцами, появившимися в ее долгое отсутствие, пишет РИА Новости.