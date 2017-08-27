В Турции уволили более 900 госслужащих

Более 900 госслужащих уволены новым постановлением правительства Турции в рамках действия режима ЧП, введенного после попытки переворота в июле прошлого года, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, новое постановление было опубликовано в пятницу в официальном вестнике. Сообщается, что увольнения коснутся представителей различных министерств и государственных учреждений.

Помимо этого в пятницу было опубликовано еще одно постановление правительства, касающееся полномочий президента Турции Тайипа Эрдогана по отношению к Национальной разведывательной организации (MIT). Согласно постановлению, теперь потребуется разрешение президента для начала расследования в отношении главы MIT или привлечения его в качестве свидетеля, пишет РИА Новости.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 100 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили в причастности к попытке переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле прошлого года сроком на три месяца. Он трижды продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.