В США гражданина Китая задержали по подозрению в хакерстве

Гражданин КНР задержан в США по подозрению в хакерстве, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства юстиции США.

По его данным, гражданин Китая Юй Пинань (Yu Pingan) был задержан в международном аэропорту Лос-Анджелеса еще 21 августа по федеральным обвинениям в сговоре с целью создания вредоносной программы Sakula.

Данная программа, как считают в США, использовалась для взлома кадрового управления федерального правительства США, в результате которого были похищены данные о миллионах нынешних и бывших американских госслужащих. США обвинили во взломе Китай, в Пекине это опровергают, сообщает РИА Новости.