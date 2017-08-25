Школьный учитель попал в тюрьму на старости лет

Более 30 лет работал учителем в школе, а на старости лет попал в тюрьму. 81-летнего Георгия Андронаке осудили за убийство. Единственное, о чём теперь мечтает мужчина - дожить до конца срока и умереть дома.

Георгия Андронаке посадили год назад за убийство приятеля. Мужчина до смерти избил товарища в канун Рождества.

"Он был вором и убил троих человек. Пришёл ко мне тогда в десять вечера и хотел убить и меня. Я защищался", - сказал заключённый тюрьмы №6 Георгий Андронаке.

Георгий - учитель биологии и химии. Он 35 лет проработал в школе, 20 из которых был директором учреждения. Мужчина признаётся, что прошёл многое, но никогда не думал, что попадёт в тюрьму.

"Здесь очень тяжело находиться, как морально, так и физически не выдерживаю. Трудно, очень", - отметил заключённый тюрьмы №6 Георгий Андронаке.

Отвлекается мужчина игрой в шахматы или шашки.

Георгий читает религиозные книги и молится. Мужчина обратился к Богу, попав за решётку. Он говорит, вера помогает ему справиться с трудностями и болью расставания с единственным сыном, который так до сих пор ни разу не навестил отца.

"Сказал, что я опозорил его. А вот если бы тот разбойник убил меня, всё было бы нормально? Но я не обижаюсь на него"

Пенсионеру осталось сидеть ещё пять лет, но он не уверен, что доживёт до конца срока, поскольку его здоровье ухудшилось.

"Мечтаю об освобождении, хочу умереть дома", - добавил заключённый тюрьмы №6 Георгий Андронаке.

В нашей стране 100 заключённых-пенсионеров.