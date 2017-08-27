Под Парижем выходец из Афганистана напал на сотрудницу полиции

Выходец из Афганистана, только что освободившийся из-под стражи, попытался отобрать оружие у женщины-полицейского в комиссариате города Кретей в пригороде Парижа, передает в пятницу газета Parisien.

Инцидент произошел вечером в четверг. Мужчина в возрасте 32 лет, едва освободившись из-под стражи, вернулся в камеру, даже не покинув комиссариата.

"Одна из полицейских, несущих вахту в холле, попросила мужчину покинуть помещение. Он не сказал ни слова, встал, сделал вид, что подбирает бумажку, и набросился на девушку, двумя руками схватившись за ее оружие", — сообщает издание.