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У двух пассажиров в Домодедово изъяли золотые слитки
// фото: InZoloto.ru
14:45, 25 Aug 2017
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Полицейские изъяли у двух пассажиров в аэропорту Домодедово золотые слитки, перевозимые незаконно.

В ручной клади 40-летнего мужчины, прилетевшего в Москву из Магадана, обнаружили свыше четырех килограммов драгметалла стоимостью более восьми миллионов рублей.

С таким же грузом при прохождении контроля был задержан 37-летний уроженец Закавказья. У него в багаже находились золотые слитки общим весом 1,5 килограмма и стоимостью более трех миллионов рублей.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по статье 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»), сообщает lenta.ru.

Пассажир из Магадана арестован, а уроженца Закавказья отпустили под залог в один миллион рублей.




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