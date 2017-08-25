Туристов в Италии оштрафовали на четыре тысячи евро за кражу песка с пляжа

Четырех туристов на итальянском острове Сардиния оштрафовали на тысячу евро каждого за попытку вывоза песка с местных пляжей за рубеж в качестве сувениров. Об этом в четверг, 24 августа, пишет газета The Sun.

Правила, запрещающие путешественникам брать песок из Сардинии с собой, вступили в силу в начале августа. Упомянутые туристы стали первыми, кого наказали за нарушение новой нормы. Из какой страны они прибыли, не уточняется.

Максимальный штраф за подобный проступок составляет порядка трех тысяч евро с человека. Власти Сардинии пошли на такой шаг после жалоб местных жителей, недовольных разграблением пляжей, и публикаций в СМИ, осуждающих туристов за такое поведение, пишет lenta.ru.

По данным администрации расположенного на острове международного аэропорта Кальяри Эльмас, за лето 2015 года у пассажиров в воздушной гавани было изъято свыше пяти тонн песка.

Аналогичная проблема возникла с пляжем на острове Буделли. Путешественники растаскивали оттуда песок, ставший популярным благодаря необычному розовому оттенку. В итоге в 1994 году эту зону отдыха закрыли для посещения.