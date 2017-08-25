Британская семья узнала о пчёлах на чердаке, когда с потолка потёк мёд

Жители местечка Маркет Харборо неподалёку от британского Лестера обнаружили на чердаке своего дома улей с пчёлами, пишет газета Leicester Mercury.

По информации издания, недавно супруги обнаружили, что с потолка в ванной комнате начал течь мёд, повредив часть осветительного оборудования. Пара незамедлительно вызвала специалистов — они вскрыли потолок и аккуратно вынесли пчёл и соты.

Эксперты отмечают, что для старых зданий такая ситуация не редкость, пишет life.ru