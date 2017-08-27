Большинство стран могут перейти на возобновляемую энергию к 2050 году

По мнению учёных, к середине ХХI века полностью осуществить переход смогут 139 государств.

Ученые Стэнфордского университета подготовили специальный доклад о готовности экономики и промышленности сотен государств к переходу на возобновляемые источники энергии.

Наиболее простым и дешёвым этот переход будет для стран со средней плотностью населения. Наиболее тяжёлым и дорогим — для стран с высокой плотностью населения, например, таких государств, как Малайзия или Сингапур.

Наибольшая доля в технологиях возобновляемой энергии, по мнению экспертов, как и прежде придётся на энергию солнца, ветра, воды и геотермальные источники, пишет life.ru.