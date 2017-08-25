Столичный водитель ехал по встречной полосе на Хынчештском шоссе

Водители не только не уступают дорогу пешеходам и паркуют свои авто на тротуарах, но и выезжают на встречную полосу на дорогах с односторонним движением.

Одно из нарушений ПДД зафиксировали на Хынчештском шоссе. Там водитель двигался навстречу другим автомобилистам, хотя это дорога с односторонним движением. Подобное нарушение зарегистрировали и на улице Докучаева.

А на улице Михай Витязул водитель проехал на красный сигнал светофора. Бортовая камера одного из автомобилистов зарегистрировала, как машина на высокой скорости проезжает перекрёсток.

Теперь нарушителю грозит до полутора тысяч леев штрафа. А водители, которые ехали навстречу, заплатят по 500 леев.







