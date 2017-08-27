В Таиланде экс-министра из-за сделок с рисом приговорили к более 40 годам тюрьмы

Бывшего министра торговли Таиланда Буонсонга Терияпирома приговорили к 42 годам лишения свободы.

Как сообщает Reuters , соответствующий приговор вынес суд Бангкока.

Экс-министра признали виновным в фальсификации правительственных договоров между Таиландом и КНР относительно экспорта риса.

Так, согласно выводам экспертов, сделки, которые одобрил Буонсонг, стали причиной огромного финансового ущерба государству.

В частности, партии риса, которые должны были экспортировать в Китай, на самом деле продали на местном рынке, пишет nv.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в Южной Корее начался суд над бывшим президентом Пак Кын Хе, которую обвиняют в злоупотреблении служебным положением, коррупции и вымогательстве взяток у крупных компаний.