Венгрия отзывает своего посла из Нидерландов в ответ на критику премьера Орбана

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об отзыве венгерского посла из Нидерландов.

По словам министра, этот шаг стал ответом на критику послом Нидерландов в Венгрии политики правительства Виктора Орбана.

"Отношения с Нидерландами на уровне послов утихнут на неопределенный срок", - заявил глава МИД Венгрии.

Он также добавил, что дипломатические отношения будут продолжаться на уровне поверенных в делах.

Ранее голландский дипломат неодобрительно отозвался о политике нынешнего венгерского правительства в одном из интервью.

В частности, он раскритиковал коррумпированность и ксенофобские кампании, которые проводит правительство Виктора Орбана, пишет nv.ua

Дипломат приравнял действия венгерского правительства по созданию "образов врага" с тактикой "проигравших от глобализации" и "религиозных фанатиков".