Япония готовит новые санкции против КНДР

Япония разрабатывает введения дополнительных санкций в отношении Северной Кореи из-за ядерной угрозы. Об этом сообщил главный секретарь Кабмина Японии Есихидэ Суга, пишет Reuters .

По словам представителя Японии, будут заморожены активы шести организаций КНДР, а также двух лиц, которые связаны с Северной Кореей, пишет nv.ua

Ранее сообщалось, что Япония присоединилась к новым санкциям США против Северной Кореи.

Напомним, что президент США Дональд Трамп предупредил о готовности военным путем решить проблему КНДР, в случае, если Пхеньян будет действовать неразумно.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после запуска северокорейским режимом двух межконтинентальных баллистических ракет 28 и 29 июля. Одна из них упала в территориальных водах Японии.

В ответ на действия КНДР Совет безопасности ООН ввел новые санкции. Согласно документу, Северной Корее запрещается экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, а также морепродуктов.

В свою очередь КНДР объявила о возможности нанесения ракетных ударов в районе острова Гуам, на котором находится военная база США.