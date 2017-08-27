Роналду признан лучшим игроком года по версии УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал нападающего мадридского Реала Криштиану Роналду лучшим игроком предыдущего сезона.

Роналду, который в прошлом году вновь выиграл с Реалом Лигу чемпионов, признан лучшим футболистом года второй раз подряд и третий раз в своей карьере, передает официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что лидер атак Реала Криштиану Роналду снова задумался о том, чтобы сменить команду нынешним летом.

На прошлой неделе футболиста дисквалифицировали на пять матчей, а также вынесли ему и клубу штрафы, за толчок арбитра игроком после своего удаления в матче за Суперкубок Испании.