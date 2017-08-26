Гражданин Молдовы приобрел необычный номерной знак

Гражданин Молдовы, обосновавшийся в Великобритании, взял для своего автомобиля особый регистрационный номер, который напоминал бы ему о доме. Об этом пишет tv8.md.

Фотография с номером автомобиля K15NAU была опубликована в социальной сети, и интернет-пользователи прокомментировали, что владелец «не забыл свои корни» и что он «патриот».

Автомобиль был сфотографирован на одной из кишиневских улиц, передает noi.md