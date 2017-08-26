Россия ужесточает требования миграционного учёта

Граждане Молдовы, которые работают по патенту в России, обязаны иметь на руках действующий миграционный учёт, который делается на основании оплаченных чеков за патент.

С сентября 2017 года ужесточаются требования миграционного учёта.

На сегодняшний день документы на продление миграционного учёта принимаются, даже если регистрация просрочена на несколько дней и уже не действует, пишет noi.md

Что ждёт молдавских мигрантов в России в сентябре:

1. Инспектора больше не будут принимать документы на продление с просроченной регистрацией. При отсутствии действующей регистрации с иностранца будет взиматься штраф в размере от 2 000 до 5 000 рублей;

2. При подаче документов на продление регистрации с просрочкой хоть на 1 день – это отказ в выдаче регистрации, штраф и выезд на границу.

3. Оплаченные чеки за патент не будут являться основанием для продления регистрации в регионе проживания, так как у предыдущей регистрации истёк срок действия.

Некоторые региональные МФЦ уже не принимают документы на продление миграционного учёта с просроченной регистрацией.

Что делать, если в сентябре иностранец просрочит миграционный учёт?

В случае если мигрант вовремя не успел продлить регистрацию, необходима следующая последовательность действий:

1. Необходимо выехать на границу;

2. Обновить миграционную карту;

3. Оформить новую регистрацию.

Только в таком случае мигрант сможет легально находиться в России и осуществлять трудовую деятельность.

Настоятельно рекомендуется уже сейчас подготовиться к предстоящим изменениям в сентябре и проверить срок действия регистраций.