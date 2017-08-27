Более 20 человек погибли, более 30 получили ранения в результате нападения на мечеть в столице Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось о двух погибших и 11 пострадавших.
По данным агентства Рейтер, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
Позднее телеканал сообщил, что еще один взрыв произошел рядом с мечетью в Кабуле, пишет РИА Новости
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ.
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ТЕЛЕЦ
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День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ЛЕВ
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ДЕВА
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Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW