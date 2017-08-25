На фреске 1937 года обнаружили индейца с iPhone

На фреске «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» 1937 года итальянского художника Умберто Романо нашли смартфон. На это обратили внимание в Motherboard.

Речь идет об индейце в правой части картины. Он держит в руках прямоугольный предмет, напоминающий iPhone. Что на самом деле изобразил живописец, неясно. Среди вариантов — зеркало, лезвие и молитвенник, пишет lenta.ru.

Картину также опубликовал в Facebook Майкл Тодд Майерс. «Этот парень что, пишет в Twitter?» — спросил он. По мнению одного из комментаторов, в руках у героя — Samsung Galaxy S0.

В основе сюжета полотна — реальные события войны между коренными племенами и английскими поселенцами в Америке, произошедшие в XVII веке, в дореволюционный период. Фреска в настоящее время находится в Государственном здании Содружества штата Массачусетс.