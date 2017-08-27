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Компания Ford тестирует подстаканники на "американских горках"
// фото: Ford
17:26, 25 Aug 2017
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Озаботившись проблемой обезвоживания водителей в долгих поездках, инженеры Ford порядком заморочились разработкой "идеальных" подстаканников - таких, которые позволили бы надежно зафиксировать емкость оптимального объема. Для этого салон автомобилей даже подвергли почти космическим перегрузкам.

Задача проводимых компанией Ford испытаний - добиться того, чтобы вне зависимости от размеров, любая емкость не только помещалась в подстаканник, но и остаться там во время любых маневров автомобиля. Поэтому дизайнеры и инженеры Ford регулярно отправляются на испытательную трассу в Меркенихе (Германия), запасшись специальными тестовыми контейнерами с жидкостью.

Там прототипы подстаканников с установленными в них контейнерами подвергают тесту, получившему название "американские горки". Во время выполнения серии маневров, перегрузки в салоне Ford достигают 5 g, что сравнимо с перегрузками, испытываемыми организмом человека во время катания на аттракционе "американские горки" с высокой скоростью. 

Для разработки подстаканников "правильного" размера и формы компания Ford пользовалась результатами как собственных исследований, так и сторонних опросов. Например, опрос Nielsen в США показал, что 79% водителей используют подстаканники для размещения бутылей с напитками, 52% возят в них стаканы с чаем или кофе, пишет vesti.ru

При этом собственное исследование компании помогло узнать предпочтения в различных странах, например, что США лидируют в использовании больших стаканов для газировки и там чаще пьют во время движения, а в Азии у водителей популярен холодный чай в широких пластиковых бутылях.

По мнению разработчиков, водителю обязательно нужно иметь под рукой запас питься в долгой дороге, чтобы не допускать обезвоживания. В Ford ссылаются на исследование, проведенное Университетом Лафборо, которое показало, что при обезвоживании количество ошибок, совершаемых водителями, возрастает более чем в 2 раза и становится сравнимо с количеством ошибок, допускаемых водителями в состоянии алкогольного опьянения. 




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