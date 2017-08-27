На китайские интернет-форумы будут пускать только по паспорту

Государственная канцелярия по делам интернета КНР выпустила постановление, согласно которому с 1 октября 2017 года ко всем сетевым платформам с возможностью обмена мнениями будет добавлена процедура привязки паспортных данных к аккаунтам пользователей.

"Это положение позволит повысить уровень научности и культуры среди комментариев в интернете, будет содействовать здоровому развитию интернет-сообщества, защитит интересы граждан, юридических лиц и других организаций, а также государственную безопасность и общественные интересы", — сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Данная мера коснется как действующих, так и вновь регистрируемых пользователей таких ресурсов.

Согласно указу, предусматривается введение запрета на извлечение неправомерной выгоды владельцами и сотрудниками интернет-платформ путем платной публикации, перепечатки или удаления информации.

Сообщается, что канцелярия получает многочисленные жалобы от пользователей Интернета в связи с размещением на некоторых форумах незаконного контента, включая порнографию, а также материалы насильственного, террористического и фейкового содержания, пишет China Daily.

Пользователи, не предоставившие свои паспортные данные при регистрации, не смогут оставлять на ресурсах свои комментарии. Помимо этого, комментарии, размещаемые на сайтах с возможностью обмена мнениями, будут предварительно проходить модерацию со стороны администраций соответствующих ресурсов, сообщает vesti.ru

Согласно новым правилам, регулятор сможет осуществлять оценку провайдеров ресурсов, на которых возможен обмен мнениями, и в случае выявления нарушений закрывать их с внесением в черный список.